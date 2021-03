Dans le cadre de ses éditions numériques et après la publication d’un Hors-Série sur le marché de l’automobile, et récemment la sortie d’une édition dédiée à la transformation digitale (plus de 20 000 exemplaires diffusés en Tunisie et dans le monde), nous publierons prochainement un spécial ASSURANCES, en mettant l’accent sur les défis d’un secteur en pleine effervescence, aussi bien sur les plans de la digitalisation, de la communication que du développement de produits à fort potentiel (Assurances vie, capitalisation, retraite complémentaire, offres assurances maladie groupe ou individuelles) qu’au niveau de la mise sur le marché de nouveaux produits (Risk Cyber …).

Le secteur de l’assurance en Tunisie fait face à des défis de développement importants, avec un ratio Primes/PIB qui reste faible (2,1% en 2019) en comparaison aussi bien avec des pays proches, comme le Maroc avec 3,9%, ou des pays développés, avec des ratios de 9,2% en France, par exemple.

La prime moyenne par habitant reste parmi les plus faibles, avec seulement 70,4 dollars US ($) contre 127 $ au Maroc, 236 $ au Liban ou encore 3 719 $ en France.

Le Tunisien ne dépense en moyenne que 47,8 dinars en assurance vie et 158,4 dinars en produits d’assurance non vie (Chiffres 2019).

Le secteur de l’assurance en Tunisie dispose néanmoins d’un potentiel de croissance des plus importants et a les moyens lui permettant d’atteindre les niveaux enregistrés dans des pays voisins ou à économies comparables.

A cette date, nous enregistrons déjà la participation du ministre des Finances, des présidents de la CGA, de la FTUSA et du GAIF, d’experts (Elyès jouini, Sayed Blel, Botheina Saadi…). Plusieurs acteurs du secteur ont déjà confirmé leurs participations, en l’occurrence Maghrebia, GAT, Ami Assurances, BH Assurances, MAE, Waica Re, Gras Savoye, Marsh Tunisie, BCP, Avidea,…

Pour en savoir plus et pour participer à cette édition exceptionnelle, téléchargez notre document de présentation

Nos précédents Hors-Séries :