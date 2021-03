Le Fonds mondial pour la nature (WWF) appelle les gouvernements des pays du pourtour de la Méditerranée à accélérer la conception des plans de travail régionaux et nationaux, afin de renforcer la protection de la mer et élargir la couverture des zones marines protégées.

Pour le WWF, la protection de 30% de la mer Méditerranée permettra de rétablir la diversité biologique et de reconstituer les stocks de poissons, d’autant que 1,27% uniquement de cette mer est gérée efficacement.

Dans une note sur son rapport ” 30 by 30″, le Fonds exhorte les gouvernements à protéger les points chauds de la biodiversité marine afin d’améliorer à l’avenir, la pêche, dans les zones surexploitées de la Méditerranée, et de collaborer avec les autres intervenants pour établir des zones d’exclusion gérées localement et des zones de pêche restreintes, ainsi qu’interdire la pêche au chalut dans les eaux profondes.

Il a, de même, appelé à renforcer le niveau de protection des réserves marines, tout en mobilisant des moyens financiers équitables, dans le but d’assurer la transition vers une économie bleue durable.

Le Fonds a estimé que les pays à faible revenu, ont besoin d’un appui financier afin de parvenir à financer la recherche, les mesures de protection, et l’implication des parties prenantes locales (pêcheurs, habitants locaux…) à chaque étape du processus, et ce, dans le cadre d’une approche participative.

Il importe de noter que le nouveau rapport du WWF, ” 30by30: Scénarios de reprise de la biodiversité et de la reconstitution des stocks halieutiques en Méditerranée “, est le premier rapport qui présente des scénarios visant la protection de la mer de la Méditerranée, et analyse les avantages de la suspension de la pêche non durable et d’autres activités nuisibles dans des zones bien déterminées.