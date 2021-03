La note de l’ONAGRI sur l’évolution des prix et de l’approvisionnement du marché de gros de Bir El Kassaâ (gouvernorat de Ben Arous) pour le mois de février 2021, fait état d’un manque au niveau de l’approvisionnement pour la plupart des légumes, ce qui a engendré une augmentation des prix.

Selon cette note, un manque de 50% a été constaté en matière d’approvisionnement en oignon et de 13% en piments forts par rapport à février 2020, ce qui a généré une hausse des prix des deux produits respectivement, de 65% et de 8%.

Les quantités de tomates et de pommes de terre acheminées vers ce marché, ont également, accusé une baisse respective de 7% et de 5%, mais les prix de ces deux produits ont diminué respectivement, de 25% et de 15% par rapport à février 2020.

Toutefois, les quantités de pommes ont évolué de 20%, celles des dattes de 64%, du citron de 53%, des clémentines de 125%, des oranges ” Thomson ” de 40%, ce qui a induit une baisse de leurs prix respectivement, de 24%, 39%, 41% 34% et 39%.

L’approvisionnement du marché en poissons a enregistré un repli par rapport à février 2020, avec une baisse de 23% des quantités de rouget blanc, de 21% des quantités de merlan, de 18% des sardines, causant ainsi une hausse respective des prix de 12%, 51% et 2%. En revanche, une hausse de 6% a été constatée au niveau des quantités de chinchard dont les prix ont augmenté de 12%.