Cinquante-cinq (55) hommes d’affaires tunisiens et environ 250 investisseurs congolais opérant dans divers secteurs d’activité participeront au 3ème Forum économique tuniso-congolais, qui se tiendra à Kinshasa du 22 au 27 mars 2021, indique l’ambassadeur de Tunisie dans cinq pays africains et résidant à Kinshasa (République démocratique du Congo), Adel Bouzekri Rmili.

Cette édition du forum, organisée en coopération entre l’ambassade de Tunisie à Kinshasa et le Conseil d’affaires tuniso-africain, a pour objectif d’étudier les moyens permettant de promouvoir les exportations entre les deux pays de manière à impulser les échanges commerciaux bilatéraux, consolider les relations économiques tuniso-congolaises et avoir une idée sur le climat d’affaires et les opportunités d’investissement dans ce pays.

Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jarandi, conduira la délégation tunisienne à ce forum, ce qui prouve, selon Bouzekri Rmili, l’importance du volet économique dans la diplomatie tunisienne…

D’après lui, Kinshasa pourrait être le plus grand marché africain pour les Tunisiens, étant donné que la plupart des denrées alimentaires disponibles sont importées, bien que le pays dispose de 80 millions d’hectares de terres agricoles. La République démocratique du Congo est le deuxième plus grand pays africain en termes de superficie après l’Algérie, avec 9 pays à ses frontières, ce qui lui permet de devenir une plateforme régionale.

La valeur des exportations de la Tunisie vers Kinshasa a dépassé les 21 millions de dollars, en 2020, soit environ 57 millions de dinars.

La RDC prévoit un taux de croissance de 2,1% en 2021 contre -1,7% en 2020, grâce à l’amélioration de la productivité au niveau du secteur minier, accompagnée par la hausse des prix mondiaux. Son PIB est estimé actuellement à 51,58 milliards de dollars. Le PIB par habitant est de l’ordre de 512 dollars en 2020, soit en baisse par rapport à l’année 2019 (542,76 dollars).