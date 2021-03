La Chambre Tuniso-Italienne de Commerce et d’Industrie (CTICI) partenaire du projet MedArtSal, vient de lancer un appel aux subventions pour aider les propriétaires ou les gestionnaires de salines tunisiennes, à accroître la durabilité de leurs salines.

Les activités éligibles dans le cadre de cet appel doivent favoriser le développement économique local des salines basées sur une production de sel durable et le développement de nouveaux produits/services, tout en préservant les valeurs environnementales et culturelles locales.

MedArtSal cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du programme ENI CBC Med et promu dans quatre régions méditerranéennes à savoir la Tunisie, l’Espagne, l’Italie, et le Liban, moyennant un budget de 3, 2 millions d’euros (90% de contribution de l’UE), vise à promouvoir le développement durable des salines artisanales, en apportant un soutien concret sur les questions économiques, environnementales et de bonne gouvernance.

Pour la Tunisie, la somme des subventions qui va être attribuée par saline est comprise entre 30 mille et 60 mille euros pour une enveloppe totale de 180 mille euros.

Les régions éligibles sont l’Ariana, Béja, Ben Arous, Bizerte, Gabès, Jandouba, Mahdia, Médenine, Monastir, Nabeul, Sfax, Sousse et Tunis ainsi que les régions voisines à savoir Gafsa, Kairouan, Kebili, Le Kef, Manouba, Sidi Bouzid, Siliana, Tataoiune et Zaghouan.

Cet appel aux subventions concerne les secteurs d’activités relatifs aux salines à savoir la production de sel, les nouveaux produits/services, la gestion, la préservation et/ou restauration de la qualité de l’environnement, des écosystèmes et de la biodiversité, la recherche, innovation et diversification, les activités commerciales et stratégies de vente…

La date limite de dépôt des dossiers est fixée pour le 23 mars 2021 à 17h. La liste de documents à fournir est disponible sur le site web: http://ctici.org.tn/medartsal.html