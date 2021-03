Ridha CHARFEDDINE et ” Premium Holding SA “, actionnaires de référence de la société UNIMED portent à la connaissance du public que, dans le cadre du projet de rapprochement entre la société et le partenaire financier ” East Lane Partners “, une lettre d’intention a été annoncée en date du 5 novembre 2020, et qui prévoyait une période de 4 mois pour la finalisation des travaux de diligence.

La situation sanitaire qui limite les déplacements des équipes et des experts étrangers, dont l’intervention est nécessaire à la finalisation de ces travaux a conduit les parties, d’un commun accord, à proroger cette période d’un mois, renouvelable une fois.

La société et ses actionnaires de référence s’engagent à informer le public, dans les meilleurs délais, de l’issue de la transaction envisagée.