La Commission de l’organisation, de l’administration et des affaires des forces porteuses d’armes du Parlement a tenu, jeudi 11 mars 2021, une réunion sur la proposition de loi n° 002/2021 relative à l’appui et à la coordination des efforts de l’Etat dans le domaine de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Des membres de la Commission ont mis l’accent sur l’impératif de clarifier la mission de la Coordination nationale chargée de l’élaboration de la stratégie quinquennale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, indique un communiqué du Parlement.

D’autres élus ont suggéré de consulter la Commission du règlement intérieur, l’immunité, les lois parlementaires et les lois électorales sur la proposition de loi en question.

La Commission a, par ailleurs, auditionné des représentants de l’association nationale des doctorants et docteurs chercheurs tunisiens au sujet de la proposition de création d’un Ordre des docteurs chercheurs tunisiens.

Elle a également entendu des représentants de l’association tunisienne des amateurs de chasse et de tir sur les préoccupations du secteur de la chasse et des forets ainsi lue des problématiques qui se posent pour les chasseurs professionnels et amateurs, notamment l’absence de critères clairs dans l’octroi des permis de chasse.