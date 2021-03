Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche par intérim, Mohamed Fadhel Kraiem, a appelé à la création d’entreprises mixtes tuniso-libyennes dans le secteur de l’agroalimentaire et à établir une base d’informations mettant en évidence les caractéristiques des produits agricoles de chaque pays et les possibilités de les promouvoir dans les deux pays.

Il a recommandé lors de sa participation à un atelier sur “la sécurité alimentaire tunisienne et libyenne et le renforcement des opportunités de partenariat dans le secteur agricole, de la pêche et de l’élevage” organisé dans le cadre du Forum économique tuniso-libyen (11 mars 2021 à Sfax), à former un groupe de travail pour élaborer une proposition globale visant la création d’une société de services agricoles et à se pencher sur la mise en place de ses bases outre l’étude de la faisabilité économique, en identifiant le capital et les parties qui pourraient y contribuer des deux côtés.

Selon Kraiem, la prochaine étape de la coopération tuniso-libyenne nécessite, en plus d’activer et de revoir les cadres juridiques, projets et programmes existants, ainsi que les accords et protocoles bilatéraux, de renforcer la coopération et les relations de partenariat et d’échanger des expériences et expertises dans des domaines agricoles d’intérêt commun, tels que la production végétale, l’élevage, les forêts, les pâturages, les ressources hydrauliques et la vulgarisation et la formation agricole.

Le ministre de l’Agriculture a aussi appelé au renforcement de la coordination et de la concertation entre la Tunisie et la Libye, l’échange d’expertises et d’expériences, le partenariat avec les organisations professionnelles et tirer profit de leurs expériences, l’intensification de l’organisation d’événements conjoints pour présenter les avantages et les opportunités d’investissement disponibles, ainsi que relier les institutions en charge de l’investissement agricole pour encourager et encadrer les investisseurs des deux pays.

Le volume des échanges entre la Tunisie et la Libye est passé de 3,5 milliards de dinars en 2010 à moins d’un milliard de dinars actuellement. Les exportations tunisiennes de produits agricoles et alimentaires vers la Libye ont diminué fin avril 2020 de 17,5%, selon les données de l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

La valeur des exportations des produits de la mer vers la Libye a diminué de 3,6 millions de dinars par rapport à l’année 2019 (82,1%) et les légumes de 17,2%, avec une valeur de 1,2 million de dinars.

En revanche, les exportations des fruits (agrumes) de la Tunisie ont augmenté de 167,5 pour cent, soit environ 2,6 millions de dinars, sachant que les fruits, les légumes et les produits de la pêche représentent 6,5% du total des exportations agricoles vers la Libye et que les pêches sont les principaux fruits importés par le marché libyen…

La campagne d’exportation de ce produit a commencé en mai 2020.