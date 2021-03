La Cité des sciences à Tunis compte démocratiser la science

Dans le cadre de sa stratégie générale pour la période 2021-2025, la Cité des sciences à Tunis envisage de créer de nouvelles sections dans plusieurs gouvernorats du pays dans le but de démocratiser la science et d’activer le principe d’égalité des chances, a déclaré, vendredi 12 mars 2021, son directeur général, Fathi Zagrouba.

S’exprimant lors d’une conférence de presse pour jeter la lumière sur le programme scientifique de la Cité des Sciences au cours de 2021, Zagrouba a déclaré que la stratégie générale reste tributaire des moyens disponibles et des compétences scientifiques en plus des programmes de partenariat qui peuvent être conclus avec diverses institutions publiques, principalement les établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, les institutions privées et les composantes de la Société civile et scientifique.

Il a souligné que la Cité des Sciences compte élaborer un plan de communication et de marketing médiatique pour annoncer les manifestations et activités scientifiques, soulignant que les répercussions de la crise du Covid 19 ont impacté l’activité de la cité qui a enregistré, en 2020, une diminution du nombre de visiteurs.

Selon lui, le programme scientifique annuel de la Cité des Sciences comprend 18 nouveaux ateliers scientifiques portant sur des sujets liés aux sciences naturelles et aux mathématiques et destinés aux différentes catégories d’âge et groupes sociaux, en plus de 8 événements scientifiques, dont la nuit des étoiles et les journées de l’Aéronautique.

Il a ajouté que la cité des sciences a préparé un programme éducatif varié pour les élèves qui s’intéressent aux sciences pendant les vacances scolaires. Il s’agit de la création de nouvelles écoles d’été consacrées aux sciences de l’aviation, aux sciences naturelles et à la génétique.

Les visiteurs de la Cité des Sciences auront rendez-vous avec un certain nombre de soirées astronomiques programmées tout au long de l’année, a-t-il dit.

Cette année, la ville a prévu de nouvelles activités dans son programme scientifique, dont, notamment, “soirées de la cité”, “la chaire de la cité pour les arts et les sciences”, “les journées du savoir”, en plus de la conception de sept expositions scientifiques sur l’aviation, la culture numérique et les énergies renouvelables au service du développement.

Par ailleurs, la Cité des Sciences prévoit au cours de 2021 entretenir ses espaces, aménager des espaces verts et réaménager la résidence Abou Fehr, outre l’aménagement, l’équipement et le parachèvement des sections de la cité à Tataouine, Kébili et Kasserine.