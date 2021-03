Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi s’est entretenu, jeudi, au Caire, avec le directeur général de l’Organisation arabe pour le développement administratif (OADA), Nasser al-Qahtani, en marge de sa participation à la session ordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes.

La rencontre a été l’occasion d’aborder les moyens permettant à la Tunisie de bénéficier au mieux des services de consulting et de formation de l’Organisation afin de renforcer les compétences des cadres de l’administration, indique vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L’entretien a également permis d’évoquer les moyens susceptibles de développer la coopération tripartite entre la Tunisie, l’OADA et des pays arabes comme Djibouti, les Comores ou la Mauritanie, à travers des activités et des programmes animés par des compétences tunisiennes et financés par les institutions donatrices partenaires (Fonds arabes de développement, Fonds monétaire international et Banque mondiale).

Le ministre des Affaires étrangères a également rendu hommage à l’action de l’OADA qui constitue ” l’une des plus importantes organisations spécialisées de la Ligue Arabe ” en charge de la formation des compétences administratives et offrant des services de consulting aux instances gouvernementales, au secteur privé et aux organisations de la société civile.

Il a, dans ce sens, souligné le rôle crucial que joue l’administration dans l’évolution d’un pays, étant une locomotive permettant la concrétisation des diverses réformes et la réalisation du développement dans sa conception globale.

Le directeur général de l’OADA s’est, pour sa part, félicité des projets de coopération proposés par le ministre , affirmant que son organisation est disposée à les soutenir et à trouver les financements nécessaires à travers les partenariats avec les fonds arabes et les institutions donatrices.

Il a, en outre, passé en revue divers programmes de coopération réalisés avec la Tunisie, espérant voir de telles collaborations se développer davantage en partenariat avec l’Ecole Nationale d’Administration et les institutions de finances publiques pionnières dans le domaine.