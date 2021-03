« L’Afrique n’est pas sur la bonne voie pour parvenir à la faim ” zéro ” d’ici 2030 », a affirmé le représentant régional de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique, Abebe Haile-Gabriel.

Il a ajouté, lors d’une réunion destinée à l’examen des progrès réalisés par le continent pour atteindre cet objectif jusqu’à présent, en marge du 7ème Forum Régional Africain pour le Développement Durable (FRADD 2021), il a ajouté que “la transformation du système alimentaire africain est cruciale pour aider à mettre fin à la faim”.

” Les résultats restent insatisfaisants et les défis sont nombreux en raison du changement climatique, de la mauvaise situation économique et des effets négatifs de la Covid-19, ainsi que du manque d’investissements publics”, a-t-il enchaîné.

Le responsable a cependant, considéré, que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), qui a été officiellement lancée le 1er janvier 2021, est une opportunité unique pour la transformation du système alimentaire du continent.

Pour résoudre la question de la faim en Afrique, Haile-Gabriel estime que la volonté politique et l’engagement au plus haut niveau sont essentiels, ajoutant que les actions et les investissements aux niveaux national et local sont également essentiels.

“Il est urgent pour le continent de rebâtir et plus solide pour l’avenir après la pandémie de Covid-19 tout en demandant aux gouvernements d’investir dans des mesures de protection sociale afin de sauver les plus vulnérables de la société”.

Pour le représentant du Programme alimentaire mondial (PAM), Chris Toe, les pays africains doivent prioriser et intensifier les investissements dans la transformation rurale, les infrastructures durables et le développement du capital humain afin d’aider non seulement à maintenir les progrès en cours, mais aussi à contribuer à la quête du continent pour parvenir à la faim ” zéro “, comme le soutiennent les ODD et l’engagement de l’Afrique pour 2025 à mettre fin à la faim et les Aspirations de l’Agenda 2063.

Le 7ème Forum régional africain pour le développement durable (FRADD 2021) a été organisé du 1er au 4 mars 2021 à Brazzaville (République du Congo), à l’initiative de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), sur le thème : ” Mieux construire l’avenir : Vers une Afrique résiliente et verte pour assurer la réalisation du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 “.