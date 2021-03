Le Président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), Tarak Cherif a été élu président du réseau ANIMA Investment Network, à l’issue de la réunion du Conseil d’administration de l’association ANIMA, le 25 février 2021.

Tarak Cherif qui devient le 6ème Président d’ANIMA Investment Network, succède ainsi, à Abdelkader Betari, représentant l’Agence de l’Oriental (Maroc), annonce jeudi, la CONECT.

A cette occasion, Tarak Chérif a exprimé son ambition de renforcer la position d’ANIMA, en tant qu’un des plus importants réseaux de coopération pour la promotion des investissements et le développement des entreprises entre l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique.

Il entend s’appuyer sur la puissance de ses 70 organisations membres présentes dans 18 pays, et plus de 400 experts mobilisables. “Je souhaite que nous puissions travailler ensemble aux enjeux qui nous préoccupent et pour lesquels ANIMA doit jouer un rôle majeur : la relance économique et la compétitivité de nos économies, l’attractivité des territoires, les enjeux climatiques et de développement durable, le dialogue et la coopération entre les organisations et les entreprises de nos pays méditerranéens”, a-t-il déclaré.

Né le 7 août 1955 à Sfax, Cherif préside le groupe tunisien Alliance depuis 1981. Il a par ailleurs fondé en 2011, la CONECT, 2éme organisation syndicale patronale du pays, qui rassemble des entreprises privées et publiques, tunisiennes et étrangères, exerçant dans différents secteurs de l’économie tunisienne. Il en assure toujours la présidence à ce jour.

Titulaire d’une maîtrise en droit (université Paris-Sud), il est également, diplômé en gestion de l’Institut supérieur de gestion de Paris et en politique internationale de l’Institut des hautes études internationales.