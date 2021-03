L’Italie va adresser une invitation officielle à la Tunisie pour participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 prévue en juin prochain à Rome. C’est en tout cas ce qu’indique un communiqué du ministère tunisien de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, à l’issue d’une séance de travail tenue jeudi 4 courant, entre le Ali Kôoli et Lorenzo Fanara, respectivement ministre de l’Economie et l’ambassadeur de l’Italie à Tunis.

Cette invitation intervient dans le cadre de la volonté de consolider le partenariat entre la Tunisie et l’Italie dans différents secteurs socio-économiques, explique le document.

Lors de cette réunion, Kôoli et Fanara ont convenu de renforcer la coordination en matière d’élaboration du plan de coopération financière au titre de la prochaine période (2021-2024) et de mettre l’accent sur les projets à caractère prioritaire qui sont prêts à être exécutés.

Le diplomate italien a exprimé la disposition de son pays à continuer de soutenir la Tunisie sur tous les plans.

De son côté, Ali Kôoli s’est dit prêt à fournir l’appui et l’accompagnement nécessaires aux entreprises italiennes établies en Tunisie et celles souhaitant investir dans le pays.

Le Sommet du G20, présidé cette année par l’Italie, se tiendra les 30 et 31 octobre à Rome et sera axé principalement sur trois grands piliers, à savoir les personnes, la planète et la prospérité.