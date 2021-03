Un centre japonais de formation de techniciens tunisiens et africains ?

La création à Tunis, d’un centre japonais de formation en matière d’infrastructure destiné aux experts et techniciens Tunisiens et Africains, telle est la recommandation du ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, Kamel Doukh.

Intervenant mercredi, lors d’une conférence virtuelle Tuniso-Japonaise sur le thème ” l’Infrastructure de Qualité “, organisée par l’Ambassade du Japon en Tunisie, il a estimé que la création de ce centre assurera une formation de qualité pour les compétences tunisiennes et africaines.

” La Tunisie souhaite valoriser sa coopération avec son partenaire Japonais, aussi bien dans le cadre de la formation des cadres tunisiens dans les domaines de l’infrastructure, de l’entretien des ouvrages et le financement des projets “, a souligné le ministre, évoquant notamment les projets du Pont Radès/la Goulette, l’autoroute Trans-Maghrébine Gabès/Médenine et celui de la protection de la ville de Tunis ouest contre les inondations.

Le gouvernement tunisien considère le partenariat public privé(PPP) comme un moyen efficace visant à réaliser de grands projets, d’autant plus que notre pays occupe une position stratégique lui permettant d’accéder facilement à plusieurs marchés en Afrique “, a-t-il encore expliqué.

Et d’estimer que le volume des échanges entre les deux pays permettra de créer de nouvelles dynamiques pour tout ce qui relève de l’infrastructure et des projets réalisés dans le cadre du PPP.

De son coté, le Vice-Ministre japonais du Territoire, de l’Infrastructure, du Transport et du Tourisme au Japon, IWAI Shigeki a rappelé que ce webinare s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la 8ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) qui se tiendra en Tunisie en 2022.

L’objectif recherché est de promouvoir le partenariat entre les institutions et les entreprises japonaises et tunisiennes dans le domaine de l’infrastructure ; à travers la réalisation de projets prometteurs qui permettront de renforcer davantage la coopération bilatérale économique, outre le partenariat public/privé.

Le DG de la logistique et du transport multimodal au ministère du transport, Wissem Gaida Mahjoub, a, pour sa part indiqué que la Tunisie est prête à travailler dans le cadre d’un partenariat avec les investisseurs japonais et de leur apporter le soutien nécessaire à la réalisation et l’exploitation de projets de zones logistiques.

” Notre objectif sera de garantir à nos partenaires japonais l’environnement d’affaires favorable au développement des activités logistiques “, a-t-il expliqué.

Et d’ajouter que le pays œuvre à développer la coopération dans le domaine de la logistique avec le Japon, et ce, à travers un soutien politique pour faire de la Tunisie un hub logistique avancé en méditerranée pour les échanges commerciaux du Japon avec l’Europe et l’Afrique.

Il s’agit, également, de développer des partenariats gagnants/gagnants et innovants et de mettre en place des solutions logistiques sur mesure, adaptées aux souhaits des acteurs économiques des deux pays.

Les représentants des ministères du transport et de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, ont présenté, lors de cette conférence, les projets en cours de réalisation et ceux qui sont à la recherche de bailleurs de fonds pour garantir des financements dans le cadre du PPP dans les domaines routiers, maritimes, aériens et l’aménagement du territoire….