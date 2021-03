Le projet WATERMEDYIN a lancé un appel public pour soutenir et renforcer des startups opérant dans la gestion durable des ressources en eau et des ressources marines ainsi que dans les secteurs de l’agroalimentaire et du développement côtier, annonce l’APIA, mardi 2 mars 2021, sur son site web.

Le Projet WATERMEDYIN est financé par la Coopération italienne et mis en œuvre par CIHEAM Bari (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes) en partenariat avec les ministères de l’Agriculture de la Tunisie, du Liban, de l’Egypte et de Palestine.

WATERMEDYIN vise à contribuer au développement durable conformément aux ODD, à promouvoir l’entrepreneuriat et l’inclusion des jeunes et les opportunités socio-économiques dans les secteurs de l’eau et du littoral marin dans la région méditerranéenne.

L’établissement responsable de la mise en œuvre de ce projet en Tunisie est l’Institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles (IRESA) à travers l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM). L’appel vise à sélectionner 10 startups / entreprises innovantes par pays, à intégrer dans une formation intensive d’un mois ouverte à 20 personnes (toutes les activités de formation se dérouleront en anglais).

Quatre startups seront ensuite sélectionnées par pays, pour bénéficier d’un bon de 7000 euros en services / produits et d’une période de coaching confiée à une Organisation de Support à l’Innovation (ISO) nationale. Elles seront aussi invitées à un événement de courtage international en Italie.