La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), partenaire du projet Green Impact MED (GIMED), a annoncé, mardi, le lancement d’un programme de formation au profit de 80 éco-entrepreneurs porteurs d’idées de projets et de projets existants en Tunisie.

Ce programme vise à former 40 entrepreneurs porteurs d’idées de projets verts ou circulaires et 40 et entrepreneurs porteurs de projets verts ou circulaires déjà existants, dans divers domaines, notamment l’agriculture biologique, la gestion durable des déchets, les énergies renouvelables, le tourisme durable, le textile biologique, la construction durable, la production de cosmétiques biologiques.

Les candidats sélectionnés accéderont à une formation et un accompagnement qui leur permettront d’acquérir des connaissances et des compétences utiles à la réalisation de l’idée d’entreprise ou au développement de leurs entreprises et dans la recherche de ressources financières privés et publiques nécessaires.

Le programme comprendra une formation initiale, d’une durée indicative de dix jours, axée sur l’analyse et la création de modèles d’entreprises durables du point de vue social et environnemental, l’accès au marché et l’accès au financement.

A la fin de la formation, les idées de projets et les projets en phase de démarrage les plus prometteurs seront sélectionnés pour accéder à la phase suivante de coaching (sessions de coaching de groupe et sessions de coaching personnalisé pour chacun des participants sélectionnés).

Les participants ayant les meilleures idées de projets et qui concluront le parcours de formation et d’accompagnement, participeront à un concours qui leur donnera une chance de gagner une subvention de 7 500 € pour soutenir la création ou le développement de leurs entreprises.

L’inscription au programme doit être réalisée au plus tard le mercredi 31 mars 2021.

GIMED est un projet financé par l’Union européenne dans le cadre du programme IEV CTF Med, visant à promouvoir le développement d’initiatives génératrices d’impact environnemental et social positif afin de créer des emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, et développer l’économie verte et circulaire en Méditerranée.

Le Centre d’Activité Régional pour la Consommation et la Production Durables (SPC/RAC) est l’organisation leader du projet, qui comprend également des partenaires italiens, égyptiens, et palestiniens.

Le budget total du projet est de 2,6 millions d’euros, dont 2,3 millions sont financés par l’Union Européenne. Le financement reçu permettra d’accompagner 400 entrepreneurs, femmes et jeunes occupant des postes de direction dans des entreprises en phase de démarrage dans l’économie verte et circulaire.