Voilà 25 ans maintenant, le leader tunisien dans le conseil et le courtage en assurance et réassurance, ‘’Aon Tunisie’’, a été créé. 25 ans qui permettent d’être à la fois dans l’expérience, l’affirmation et la transmission, le tout en étant suffisamment solide pour inventer son futur avec vision, nouvelle identité et surtout en restant fidèle à ses valeurs.

L’histoire de l’entreprise remonte à la création en 1994 par Monsieur Abdelmajid HAFAIEDH, de la société SOCARGEST. Un accord de représentation a été conclu avec le N°1 mondial du courtage d’assurance et de réassurance, AON. Cet accord s’est renforcé en 1999 par l’entrée du groupe AON dans le capital de la société tunisienne donnant naissance à Aon Socargest. Quelques années plus tard, en 2008, Aon Socargest change de nom pour devenir Aon Tunisie.

A l’instar de plusieurs pays en Europe et en Afrique, le groupe AON a opéré ces dernières années un changement dans la structure capitalistique des entreprises dans lesquelles il détient des participations minoritaires. Dans ce cadre, les actionnaires tunisiens ont repris au groupe Aon ses participations détenues dans le capital de Aon Tunisie, tout en préservant la position de représentant exclusif en Tunisie.

2021, une nouvelle identité accompagne ces enjeux

Suite à ce changement capitalistique, la société change de nom pour devenir ‘’ARS Tunisie’’ (Assurance Réassurance Solutions, représentant exclusif d’Aon en Tunisie) et repense complètement son logo et sa charte graphique avec une nouvelle identité sur mesure, innovante, durable et surtout en phase d’expansion avec ce qu’elle est aujourd’hui.

Plus qu’un simple changement de logo et de couleurs, c’est l’affirmation d’une nouvelle marque. Un logo modernisé avec une police épurée et légère.

La couleur rouge apporte une connotation positive de puissance et de dynamique et qui se marie très bien avec le gris, indissociable des emblèmes des plus grands organismes internationaux et symbole de neutralité, élégance, autonomie et futurisme.

Pour ce qui est de la forme, le carré symbolise la terre, l’encadrement et la perfection. Il véhicule la notion d’entreprise et de sérieux. Quant à la flèche, elle est le symbole de développement, d’ouverture et des échanges. Orientée vers le haut, elle donne une idée d’ascension et de montée en gamme de l’entreprise.

Un changement dans la continuité

Ce changement s’inscrit également dans une logique de continuité à travers une nouvelle forme de collaboration avec le premier courtier d’assurance et de réassurance dans le monde. Cette nouvelle relation sera désormais basée sur un partenariat exclusif tout en bénéficiant de l’expertise et de l’accompagnement d’AON à travers ses bureaux dans tous les continents du monde. En effet, ‘’ARS Tunisie’’ est le représentant exclusif d’Aon en Tunisie. Et l’ensemble des clients du Groupe Aon continuent à être servis et suivis par ‘’ARS Tunisie’’.

Il est considérable de s’inscrire dans cette logique de changement dans la continuité parce que c’est un Brand Name que l’entreprise a porté pendant plus de 25 ans durant lesquels AON a fortement contribué avec un apport appréciable des équipes locales au développement structurel et fonctionnel des différentes branches d’activité de la société à travers une approche singulière pour servir les clients.

Cette approche fondée sur des valeurs bien définies, a permis à la société de relever tous les défis et de se positionner en tant que leader incontesté du secteur de courtage en assurance et réassurance en Tunisie.

‘’ARS Tunisie’’, un Leader dans son domaine…

La société ARS Tunisie fruit de l’expertise et de l’expérience de plus de 25 ans et grâce aux efforts conjugués de sa Direction Générale ainsi que ceux des équipes qui la constituent, jouit d’une bonne position aussi bien sur le marché local (avec deux implantations à Tunis et à Sfax) que régional (en Libye, en Algérie et en Afrique subsaharienne). Partisane convaincue de la bonne collaboration SUD/SUD, la Direction Générale de la société a su développer depuis de longues années un solide réseau de relations et de partenariats en Afrique subsaharienne.

Les valeurs de l’entreprise

En sa qualité de représentant exclusif d’Aon en Tunisie et de partenaire dans la gestion et le développement, ARS Tunisie continue à développer les valeurs AON, à savoir la fierté d’appartenance, l’orientation client, le travail en équipe, l’innovation et le pragmatisme. ARS Tunisie dispose d’une approche singulière pour servir ses clients et qui continue d’opérer suivant l’engagement client. Ce modèle présente les comportements attendus de ses collaborateurs vis-à-vis des clients et indique les facteurs de son succès individuel et collectif.

En suivant l’engagement client Aon (Aon Client Promise®), les équipes d’ARS Tunisie apportent des solutions innovantes et sur mesure et des outils uniques. Des spécialistes sont au service des clients pour optimiser la gestion de leurs risques.

La société continue à offrir à ses clients un accès privilégié aux marchés d’assurance et de réassurance à travers la nouvelle représentation exclusive mise en place.

ARS Tunisie dispose également des ressources, de l’expertise et de l’envergure internationale nécessaires pour relever les défis techniques et humains les plus complexes que rencontrent les entreprises aujourd’hui.

En un mot, une équipe Solide, disponible, soudée et réactive qui répond dès que ses clients et partenaires en formulent le besoin.

Et c’est un changement dans la continuité…