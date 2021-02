Le Concours National du Meilleur Emballage « Tunisia Star Pack » dans sa 10ème édition dévoile ses lauréats. Au résultat, 16 emballages ont été récompensés : 6 dans la Catégorie «Innovation & Créativité» pour les améliorations apportées dans la conception des emballages présentés et 7 dans la Catégorie « Technique » pour les aspects liés à la maîtrise des technologies de fabrication et la facilité de mise en œuvre aux stades de distribution et de stockage.

Enfin, 3 emballages dans la Catégorie « Economie Circulaire » qui récompense les emballages ayant pris en compte les différents paramètres liés au développement durable dans chaque section.

Cette édition du Concours a été sponsorisée par la société NPI, la société CNP, la société Chimicouleurs Emballage et la société XPACK.

Malgré une situation sanitaire toujours pas stabilisée, la participation à cette édition du Concours National du Meilleurs Emballage « Tunisia Star Pack 2020 » était très diversifiée, tous les secteurs se sont démarqués par une représentation significative. Le concours a également enregistré la participation de tous les types d’emballages primaires et secondaire et même les accessoires d’emballages.

Les prix du Concours ont été décernés par le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement, PACKTEC, suite à la tenue du Conseil d’Administration qui s’est déroulé le 30 Décembre 2020.

9 trophées pour les emballages ayant les trois meilleures notes dans chaque section. Toutes les entreprises gagnantes se sont vues attribuer des certificats de reconnaissance et l’étoile «Tunisia Star Pack 2020» pour la disposer sur leurs emballages gagnants.

La catégorie « Créativité et Innovation » a enregistré la distinction de 3 emballages, les prix ont été décernés comme suit :

Prix Gold : L’Huilerie Loued pour le Coffret d’huile d’olive «Salammbô»

Prix Silver : Le Comptoir de Carthage pour le Coffret d’huile d’olive« Safir Infinity »

Prix Bronze : Le Laboratoire Nihel pour les tubes de soin de la peau.

La catégorie « Technique » a enregistré la distinction de 3 emballages, les prix ont été décernés comme suit :

Prix Gold : Le Comptoir National du Plastique pour le film FFS BI-couleurs Blanc et Noir haute performance

Prix Silver a été attribué à la Société Ghassen Wood pour des coffrets en bois pour des produits alimentaires.

Prix Bronze : Le Comptoir National du Plastique pour le Film anti corrosion « Cor-FLEX »

La catégorie «Economie Circulaire » a enregistré la distinction de 3 emballages, les prix ont été décernés comme suit :

Prix Gold a été décerné au Comptoir National du Plastique pour son emballage Water Bag Bio-Liquid FLEX,

Prix Silver pour la Société Plast Injection pour la boîte pour déchets médicaux,

Prix Bronze pour la société Sotuver pour la bouteille en verre «BRU 75 CLOW BL».

Ce concours biennal qui reflète l’état des lieux en terme de créativité et de performance de l’industrie de l’emballage et de l’imprimerie, constitue un véritable outil de promotion de la filière et une occasion permettant de récompenser et de valoriser les efforts d’innovation et de créativité entrepris dans ce domaine.

En concomitance s’est déroulé la remise des prix du Concours Junior de l’Emballage «Tunisian Student Star Pack 2020 » qui s’est adressée à tous les étudiants ayant des projets de conception d’emballage ou de solution d’emballage primaire, secondaire, groupage, accessoires, PLV. L’objectif étant de valoriser le travail des étudiants et les faire connaître auprès de la profession leur permettant ainsi la concrétisation de leurs projets. Pour cette édition, 4 projets ont été récompensés pour leur praticité et leur originalité ; 3 projet de l’Ecole Supérieure des Sciences et Technologies du Design ESSTED et un projet de l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis.