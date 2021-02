Un nouveau sacre s’ajoute au palmarès déjà riche de Tunisie Telecom !

Malgré une année difficile , pleine de challenge et marquée par la crise sanitaire du COVID-19 qui a beaucoup sollicité les réseaux des télécommunications , l’opérateur national Tunisie Telecom a dominé par ses belles performances sur l’Internet mobile en Tunisie en 2020.

Au baromètre nPerf de 2020 (société française indépendante permettant aux utilisateurs de mesurer eux-mêmes la qualité des réseaux Internet), c’est Tunisie Telecom qui est classé premier sur tous les indicateurs de performance ; toutes technologies cellulaires confondues.

Tunisie Telecom arrive en tête de ce classement pour la deuxième année consécutive, faisant une remontée en passant de la troisième place en 2018 à la 1ère place en 2019 et en 2020.

Les utilisateurs de l’application mobile nPerf ont réalisé 40 167 tests entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, avec une hausse de 26% par rapport à 2018.

Tunisie Telecom premier sur tous les indicateurs de performance !

Tunisie Telecom se démarque de la concurrence sur les débits descendants avec 23,59 Mbps et sur les débits montants avec 9,15 Mbps.

En outre, Tunisie Telecom a enregistré la meilleure performance en navigation web et en streaming vidéo (mesure de la qualité de visionnage d’une vidéo sur YouTube).

Pour l’indicateur relatif au taux de réussite d’accès au réseau mobile Tunisie Telecom, est classé premier en réalisant un taux de 74,64% (le plus faible taux enregistré par les concurrents est de 38,31%).

Tunisie Telecom a fourni également la meilleure latence (mesure du temps nécessaire pour traverser le chemin réseau de l’émetteur au destinataire) réalisant une progression par rapport à 2019 de 12%.

Tunisie Telecom : une progression dans la continuité !

Nperf reconnait dans son rapport que la pandémie du coronavirus a engendré des changements importants dans l’usage de l’internet mobile. Mais c’est Tunisie Telecom qui a fourni la meilleure performance.

En effet et en dépit des craintes d’un effondrement des réseaux durant la période du confinement sanitaire obligatoire de 2020 qui a enregistré des pics atteignant les 500 Go de trafic international par jour, Tunisie Telecom a déployé des efforts soutenus et s’est mieux distingué face à cet engouement grâce à ses réseaux résilients et performants.

Tunisie Telecom qui dispose de la meilleure infrastructure et d’une expertise développée en matière des technologies de pointe, fait aussi de l’extension de sa bande passante internationale, de la généralisation et de l’accélération de la couverture de la 4G et du Très haut débit des priorités absolues auxquelles l’opérateur alloue des investissements colossaux. Des atouts et des efforts qui donnent et continuent de donner leur fruit !