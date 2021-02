Les projets dans le secteur du patrimoine en Tunisie, réalisés en partenariat avec l’Union européenne (UE), ont été au cœur d’une séance de travail, jeudi 25 février 2021, au ministère des Affaires culturelles, à la Kasbah.

Présidée par Habib Ammar, ministre des Affaires culturelles par intérim, la rencontre a réuni Marco Stella, chef de section Développement économique à la Délégation de l’UE en Tunisie, Vladimir Rojanski, attaché de coopération à l’UE, et Pauline Lecointe, coordonnatrice de projet “Valorisation du patrimoine culturel” à l’Offre touristique, Expertise France.

Selon un communiqué du ministère des Affaires culturelles, la rencontre a été consacrée au suivi de l’avancement des projets bilatéraux dans le secteur du patrimoine et à l’examen des moyens de les promouvoir.

Le but étant de sauvegarder et de valoriser ce secteur vital à travers une meilleure exploitation et son intégration dans le circuit économique et de développement, indique la même source.

Le patrimoine culturel constitue l’un des trois grands axes thématiques du programme ” Tounes Wijhetouna ” (Tunisie: notre destination) de l’UE en Tunisie qui s’étalera sur 6 ans. projet “Valorisation du patrimoine culturel” est mis en œuvre par l’agence publique française ” Expertise France “.