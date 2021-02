Dégradation de la notation souveraine de la Tunisie par Moody’s: Les analystes s’inquiètent et espèrent un réveil des consciences

Abondant dans le même sens, l’universitaire Abdelkader Boudriga, a précisé que ” suite à cette nouvelle dégradation, l’accès aux marchés financiers internationaux va devenir plus difficile et plus coûteux.

Cette dégradation aura aussi, un impact sur les investissements internationaux, que ce soit les investissements directs étrangers où les investissements en portefeuille, car les fonds d’investissements étrangers vont réajuster leurs portefeuilles en fonction de la nouvelle dégradation”.

Cette dégradation pourrait également, selon lui, affecter indirectement, la parité du dinar car elle va affecter les flux de capitaux destinés à la Tunisie.

Boudriga a, en outre, mis en garde contre une persistance du laisser-aller actuel.

“Il faut avoir conscience qu’on s’est gravement rapproché de la notation C (Obligation spéculative de très mauvaise qualité, niveau de risque de crédit très élevé). Une nouvelle dégradation serait catastrophique”.