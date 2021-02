Les moyens de renforcer les relations de coopération économique et commerciale, en particulier, entre la Tunisie et la République tchèque, ont été au centre de la rencontre qui a réuni, mercredi, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, avec l’ambassadeur de la République tchèque à Tunis, Jan Vysstal.

Les efforts déployés pour la lutte contre la pandémie Covid-19, la coopération consulaire et les questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont la situation en Libye, ont été à l’ordre du jour de cette rencontre, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Jerandi a souligné la nécessité de fournir toutes les conditions de réussite des prochaines échéances bilatérales, faisant part de la volonté de la Tunisie de promouvoir les relations établies entre les deux pays.

Pour sa part, le diplomate tchèque a exprimé l’attachement de son pays à consolider la coopération entre les deux pays, à soutenir les efforts de la Tunisie dans divers domaines et à promouvoir les investissements tchèques en Tunisie.