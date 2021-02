L’agence de notation Moody’s a abaissé de B2 à B3 la note d’émetteur à long terme en devises et en monnaie locale de la Tunisie et a maintenu la perspective négative.

Moody’s a également abaissé la notation des titres de la dette de la Banque centrale de Tunisie (BCT) en devises étrangères garanties et non garanties de premier rang de B2 à B3.

Ces titres de créance sont émis au nom du gouvernement, et la BCT est légalement responsable des paiements de toutes les obligations du gouvernement.

Lire aussi: Lecture de l’abaissement de la notation souveraine de la Tunisie par Moody’s

Dans un communiqué publié dans la soirée de mardi 23 février, l’agence souligne que le déclassement en B3 de la note souveraine de la Tunisie “reflète l’affaiblissement de la gouvernance face à l’augmentation des contraintes sociales qui entravent de plus en plus la marge de flexibilité du gouvernement en matière de mise en œuvre de l’ajustement budgétaire et de réforme du secteur public”.

Et d’ajouter que “le long processus d’assainissement budgétaire et de réforme du secteur public nécessitent un consensus avec les structures de la société civile sur l’orientation et la mise en œuvre d’une série de mesures”.

La perspective négative tient également compte des risques liés à de nouveaux retards dans la négociation et la mise en œuvre d’un programme avec le Fonds monétaire international (FMI).

“De tels retards augmenteraient l’incertitude quant à la capacité du gouvernement à garantir un accès continu aux sources s de financement extérieur et à maintenir l’accès aux marchés internationaux des capitaux à des conditions favorables afin de répondre aux besoins de financement élevés au cours des prochaines années”.