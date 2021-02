Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) a appelé les entreprises tunisiennes exportatrices vers les les grandes surfaces du Sultanat d’Oman à tenir compte de la nécessité de proroger les délais de recouvrement pour les opérations de vente en gros de 60 à 90 jours.

Dans un communiqué publié sur son site électronique, le CEPEX ajoute que pour éviter les impacts négatifs sur les opérations de commercialisation des produits tunisiens sur ce marché prometteur, il est important de prendre connaissance de cette procédure à l’effet de garantir la commercialisation de ses produits.

Il a fait observer que ces procédures ont influé négativement sur les grossistes, vu les difficultés auxquelles les entreprises tunisiennes sont confrontées lors du remboursement des factures dans les délais impartis.

La coopération tuniso-omanaise est régie, principalement, par l’accord commercial et économique pour l’année 1992, l’accord de la grande zone arabe du libre-échange, ainsi que le mémorandum d’entente entre le CEPEX et le centre Omanais de commercialisation de l’investissement et du développement des exportations, signé en 2001.

Les exportations tunisiennes sur le marché du Sultanat d’Oman ont évolué de 2,5 MD en 2010, pour atteindre en 2015, le seuil de 9,6 MD pour s’établir à 2,9 MD au mois de septembre 2016.

En revanche, les importations tunisiennes ont connu un rythme en de scie oscillant entre 3,5 MDT en 2010 et 26 MDT en 2014 pour baisser de 5 MDT à fin du mois de septembre 2016.

Les principaux produits exportés sur le marché omanais consistent en des préparations alimentaires, des matériaux de construction des machines de prospection, des équipements de station de diffusion sans fils, des engins de transport, l’huile d’olive, les dattes, des fruits, des pneus et des médicaments, quant aux produits importés, il s’agit des produits de la mer, des produits minéraux, des préparations alimentaires et des chaussures.