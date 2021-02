La société “Al Karama Holding” annonce sur son site web, aux investisseurs intéressés par l’appel à manifestation d’intérêt lancé dans le cadre de l’opération de cession de 100% du capital de la société de promotion immobilière et d’aménagement urbain ” JNAYNA “, le report de la date de dépôt des dossiers.

Et de préciser que le dernier délai de dépôt des dossiers de manifestation d’intérêt, a été reporté du jeudi 18 février 2021, au mercredi 31 mars 2021, à 17H00.

La société de promotion immobilière et d’aménagement urbain ” JNAYNA “, est une société à responsabilité limitée (SARL), constituée courant l’exercice 2000. Son capital social actuel est de 4 600 000 dinars tunisiens.

Al Karama Holding, d’un capital social de 10 MD détenu par l’Etat et sous la supervision du Ministère des Finances, gère plus de 50 sociétés à travers des participations directes et indirectes, d’après le site de cette société.