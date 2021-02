La Poste Tunisienne a annoncé la généralisation de son service ” Sahili Jirayti ” au profit des retraités affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS).

Les retraités des deux caisses peuvent décaisser, à partir de ce mois de février, leurs pensions de retraite auprès des distributeurs automatiques de billets ” DAB ” de la poste, a indiqué la Poste Tunisienne dans un communiqué publié, vendredi.

L’objectif est de moderniser et faciliter les services financiers au profit de cette catégorie de clientèle, limiter la surpopulation aux bureaux de poste, éviter la propagation du Covid-19.

La Poste a invité dans ce cadre le reste des bénéficiaires des pensions de retraite qui n’ont pas pu retirer leurs pensions à partir des DAP de la Poste à s’inscrire au programme ” Sahli Jirayti ” aux guichets des bureaux de poste et mettre à jour leurs informations, a-t-on ajouté.

Gratuit et facultatif, ce programme vise à simplifier davantage les procédures, à améliorer les services et à les numériser au profit des affiliés sociaux, selon la poste.Les personnes concernées doivent avoir leurs téléphones portables personnels et suivre les étapes suivantes :

– Appuyer sur le bouton ” Retirer sans carte “- Entrer le numéro de la Carte d’Identité Nationale (CIN)

– Entrer les quatre derniers chiffres du compte virtuel- Entrer le mot de passe reçu instantanément par message sur le numéro de téléphone portable- Choisir le montant à retirer et confirmer le processus.

La Poste a ajouté que les personnes concernées peuvent contacter le service client de la poste Tunisienne au numéro 1828 (service 2 ou 3) pour avoir plus de précisions et des réponses à leurs questions.

Au mois de novembre 2020, la poste a lancé le programme ” Sahli Jirayti ” au profit des retraités de la CNRPS et au mois de décembre 2020, au profit des retraités de la CNSS.