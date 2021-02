Le projet Artutti, créé en 2020 par Ala Bouslama, violoniste et étudiant en génie logiciel, en collaboration avec le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM), organise un concert pédagogique interactif destiné aux enfants entre 6 et 15 ans, et ce le dimanche 21 février 2021 à 14h. La totalité des recettes sera reversée au village d’enfants SOS Gammarth.

Au programme, un répertoire musical riche et varié composé d’œuvres de Beethoven, Mozart ou encore Handel, qui permettra à la jeune audience de découvrir le caractère et l’individualité de chaque instrument présent sur scène.

Les prestations incluront aussi une initiation à la plateforme ‘Artutti’, une application numérique ludique qui donnera l’occasion aux enfants de s’approfondir dans le monde musical tout en jouant.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme, soutenu par le Théâtre de l’Opéra, sous la tutelle du Ministère des Affaires Culturelles.

Les tickets sont en vente au guichet du palais d’Ennejma Ezzahra.

Pour rappel, le nombre de places est limité à 30% de la capacité de la salle, dans le cadre du respect du protocole sanitaire