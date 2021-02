La capsule contenant le satellite tunisien “Challenge One” et l’équipement seront acheminés, mardi 16 février 2021, vers la station spatiale de Baïkonour, au Kazakhstan, selon la société Telnet Holding.

Ledit satellite a été officiellement livré à la société GK Launch Services, filiale de GlavKosmos qui assurera son lancement via le vaisseau spatial Soyouz-2, lors d’une cérémonie solennelle qui sera organisée à Moscou, précise Telnet, sur sa page Facebook.

Dans la salle blanche, et lors de la livraison, les derniers contrôles techniques et le processus de nettoyage et de désinfection du satellite ont été effectués avant que le satellite ne soit inséré dans la capsule de lancement et mis en position ON.

La porte de la capsule, qui s’ouvrirait le 20 mars 2021 dans l’espace, a été scellée. Challenge One est le premier satellite arabe fabriqué avec des capacités 100% locales par l’expertise tunisienne de la société Telnet, spécialisée dans les activités de technologie, de logiciel et d’ingénierie.

C’est un satellite spécialisé dans l’Internet des objets (Internet Of Things) et qui utilisera pour la première fois au monde, le protocole LoRa dans les communications spatiales.

Le contrat de lancement de “Challenge ONE”, par la fusée Russe “Soyouz-2” a été signé le 1er avril 2019, au Centre de recherche en numérique de Sfax, entre le groupe Telnet et une délégation de haut niveau de l’opérateur du lanceur russe Soyouz-2, ayant fait le déplacement pour officialiser le partenariat.

La société tunisienne Telnet Holding et les sociétés russes SPUTNIX et GK Launch Services ont signé au centre d’innovation de Skolkovo, un protocole d’entente trilatéral, aux termes duquel les parties envisagent de coopérer à la construction de composants de satellites, à leur mise en orbite et à leur déploiement en constellation.

Dans le cadre de cette collaboration, les sociétés prévoient de créer et de déployer avant 2023, une trentaine de satellites pour des applications dans le domaine de l’IoT. Le projet comprend notamment, un co-développement avec SPUTNIX pour la mise en place de services R & D, pour la production de composants de satellites et le déploiement de laboratoires et de bancs d’essai en Tunisie.

Telnet Holding est un groupe de sociétés fondé en 1994, certifié ISO9001 et TL9000, reconnu pour ses compétences et son expertise, en matière de recherche et développement en ingénierie de produits, en génie électronique et mécanique dans différents domaines tels que : télécommunications, multimédia, énergie, monétique et aérospatial.

GK Launch Services, filiale de Glavkosmos, est un opérateur de lancements commerciaux. La société a été créée à la suite d’une décision de Roscosmos et est autorisée, à conclure des contrats commerciaux pour le lancement d’engins spatiaux, utilisant des lanceurs de la famille Soyouz-2, provenant des ports spatiaux russes.

SPUTNIX Ltd. est une société privée russe résidente au centre d’innovation de Skolkovo, qui développe des applications spatiales et des moyens de tests et d’essais au sol, en plus de kits technologiques pour l’éducation aérospatiale.