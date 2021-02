Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a décidé, lundi 15 février 2021, de démettre de leurs fonctions cinq ministres concernés par le remaniement et de charger cinq autres en exercice (4 ministres et une secrétaire d’Etat), d’assurer l’intérim de ces départements, en attendant le parachèvement des procédures relatives au remaniement.

Il s’agit du ministre de la Justice, Mohamed Boussetta, de la ministre de l’Industrie, de l’Energie, et des Mines, Saloua Sghaier, du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle, Kamel Deguiche, de la ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Leila Jaffel, et de la ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche Akisa Bahri.

La gestion intérimaire de ces départements a été confiée à :

– Le ministère de la Justice : Hasna Ben Slimane (ministre chargée de la Fonction publique)

– Le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines : Mohamed Boussaid (ministre du Commerce et du Développement des exportations)

– Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières : Ahmed Adhoum (ministre des Affaires religieuses)

– Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche : Mohamed Fadhel Kraiem (ministre des Technologies de la communication et de la Transformation numérique)

– Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Insertion professionnelle : Sihem Ayadi (secrétaire d’Etat au même ministère).

Dans un communiqué publié lundi, la présidence du gouvernement affirme qu’elle reste ouverte à toutes les solutions propres à dépasser le blocage et permettre aux ministres de prendre leurs fonctions dans le respect de la Constitution.

