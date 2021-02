L’Observatoire National de l’Energie et des Mines a révélé que l’application du mécanisme d’ajustement automatique des prix des hydrocarbures a contribué entre avril et décembre 2020, à la réduction de 6% des prix du Gasoil ordinaire, de 10% de celui du Gasoil sans soufre et de 7% de l’essence sans plomb.

Le prix d’un litre de Gasoil ordinaire a baissé de 1570 millimes au début de l’année 2020, à 1470 millimes à fin décembre 2020, alors que le prix d’un litre de Gasoil sans soufre a régressé de 1820 millimes, à 1650 millimes durant la même période.

Selon les données publiées par l’Observatoire, le prix de l’essence sans plomb, largement utilisé pour les voitures privées, a diminué de 2065 millimes, à 1915 millimes.

Par ailleurs, la consommation du gaz liquéfié a baissé de 1% entre les années 2020 et 2019, pour ensuite augmenter en décembre 2020, suite à la fermeture des sites de production à Gabès.

Il convient de signaler que les prix des hydrocarbures sont fixés par une commission spéciale, au ministère de l’industrie et de l’énergie, selon le mécanisme mensuel d’ajustement automatique.