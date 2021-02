Le pic de la consommation électrique en Tunisie a diminué de 5%, en 2020, par rapport à 2019, à 4030 mégawatts (MW), selon les données de l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

La production d’électricité en Tunisie a régressé de 3% pour atteindre 19,709 gigawatts (sans autoproduction) et la production destinée au marché local a baissé de 5%, a révélé le rapport sur la Conjoncture énergétique du mois de décembre publié, vendredi.

L’Observatoire a fait remarquer que l’entrée en production de la deuxième phase de la turbine à gaz de la centrale de production électrique de Borj El Amri, le 27 juin 2020, a porté la capacité totale de la station à 624 MW, contre une production de 312 MW, lors de la première phase, lancée en mi-2019.

Les ventes d’électricité ont reculé de 6% entre 2019 et 2020 et les achats d’électricité par les clients haute tension et moyenne tension ont diminué respectivement de 7% et de 9%, a-t-on relevé.

Pour l’observatoire, le volume réel de consommation d’électricité des clients basse pression (les ménages) ne peut pas être établi. Le volume de consommation de ces clients qui représentent environ 75% du total consommateurs est basé sur des factures dont plus de la moitié sont estimatives.

Le secteur industriel accapare la part du lion en termes de consommation d’électricité, soit 61% de la consommation des clients moyenne et haute tension, a-t-on ajouté.