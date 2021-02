Les travaux de revêtement de la pelouse du stade 15 octobre de Bizerte en gazon artificiel débuteront mardi prochain, a indiqué le directeur régional de l’équipement, Zouhair Azaouzi.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le chef du projet a affirmé que les travaux seront achevés dans les délais et qu’il y aura recours à plus d’une équipe technique pour la réalisation des travaux d’engazonnement selon les normes de la Fifa, et de réaménagement des alentours du stade.

Il est à rappeler que tous les services chargés du projets travaillent d’arrache-pied depuis le 30 décembre dernier pour mener à bien les différentes démarches administratives et techniques préparatoires relatives au projet.