L’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie annonce le lancement d’un programme de coopération et de partenariat dans le domaine de l’enseignement supérieur pour développer les capacités des enseignants tunisiens dans le domaine de l’enseignement de la langue anglaise, d’une valeur de 500 000 dollars (environ 1,375 million de dinars au cours d’aujourd’hui).

Dans un communiqué publié lundi 8 février 2021, l’ambassade explique que le programme (qui implique le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Columbia International Center en Tunisie et le Teachers College de l’Université Columbia) vise à développer un modèle national pour le Programme d’enseignement de l’anglais dans les établissements d’enseignement supérieur tunisiens qui offrent la licence nationale en éducation au profit des enseignants du primaire.

Dans le cadre du projet lancé le 4 février 2021 pour une période de deux ans, quatre sessions de formation seront organisées dans les domaines de la planification et de l’évaluation, de la formation pédagogique et de l’intégration des connaissances et des pratiques au profit de deux groupes de 30 professeurs d’université de toutes les régions du pays.

Les diplômés de ces cours de formation joueront le rôle de formateurs et de conseillers pour la nouvelle génération d’enseignants d’anglais du primaire.

Le chef de mission adjoint à l’ambassade des USA, Gregory D. LoGerfo, indique que “ce programme renforcera les liens existants entre les Etats-Unis et la Tunisie et permettra également de renforcer les capacités des enseignants tunisiens à préparer les jeunes apprenants à un meilleur futur”.