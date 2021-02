Le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain dépasse la barre des 3,6 millions, selon les chiffres publiés, dimanche 7 février 2021, par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

D’après le tableau de bord de l’agence continentale, le bilan de la pandémie sur le continent s’élève à ce jour à 94 725 décès.

L’agence sanitaire de la Commission de l’Union africaine (UA) précise également que près de 3,2 millions de personnes en sont guéries.

Les deux régions les plus touchées par la pandémie de Covid-19 sont respectivement l’Afrique australe et l’Afrique du Nord, et ce en à la fois en nombre de cas positifs et en nombre de décès.

Par pays, ce sont toujours les mêmes qui continuent d’être les plus infectés et qui enregistrent le plus grand nombre de morts, à savoir l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et l’Ethiopie.

En effet, l’Afrique du Sud déplore également le plus lourd bilan avec 46 180 décès liés au nouveau coronavirus à ce jour.

Par ailleurs, l’UA souligne que l’actuelle pandémie de Covid-19 “n’est pas qu’une grave urgence sanitaire, c’est aussi une sévère crise économique et sociale”. Ce sont là des propos de Cyril Ramaphosa, président d’Afrique du Sud et président sortant de l’UA, qui s’exprimait à la 34e session ordinaire de l’Assemblée de l’UA qui s’est tenue par visioconférence, les 6 et 7 février 2021.

Pour le chef d’Etat sud-africain, la pandémie a creusé les inégalités mondiales et menace de saper les progrès réalisés en faveur des Objectifs de développement durable (ODD).

“En tant que continent, et en tant que communauté internationale, nous sommes engagés dans une lutte sans précédent contre la pandémie de COVID-19. La pandémie avait infligé de grandes souffrances et difficultés sur l’ensemble du continent africain”, a souligné Ramaphosa.

A noter enfin que nombre total de cas confirmés dans le monde s’élève à 106 220 644, pour 59 239 369 guérisons et plus de 2,3 millions de décès.