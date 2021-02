Le ministre du Tourisme, Habib Ammar, en déplacement dimanche 7 février à Djerba, s’est enquis des besoins et des conditions d’accueil du Sommet de la francophonie dans les municipalités touristiques relevant du gouvernorat de Médenine, en l’occurrence les municipalités de l’Ile de Djerba (Ajim Mâatoug, Houmet Souk et Midoune), dans le but d’assurer sa réussite en tant qu’événement important susceptible de consolider le rayonnement de la Tunisie et de dynamiser son économie et ses activités sociales.

Le ministre a appelé les municipalités à former une commission régionale chargée de cerner les besoins et les difficultés rencontrées, en vue de les régler tout en cherchant les solutions possibles pour mettre en œuvre un programme d’intervention impliquant tous les intervenants, compte tenu de la portée de cet événement.

Il a insisté sur la nécessité d’accorder la priorité à la propreté des villes pour gagner l’enjeu environnemental et dynamiser le rôle des municipalités afin de garantir la réussite du sommet de la francophonie mais aussi permet au secteur du tourisme de retrouver son élan et de couvrir les pertes qu’il a endossées à cause de la pandémie COVID-19.

Les municipalités ont évoqué sur leurs besoins en appui financier pour renforcer leurs potentialités et garantir la réussite du sommet de la francophonie, rappelant qu’elles font face à des difficultés financières, outre la complication de la situation environnementale dans l’île de Djerba.

Dans ce cadre, une réunion préparatoire régionale sera tenue au cours de la semaine prochaine pour fixer un programme de travail qui assurera les préparatifs du sommet, selon le gouverneur de Médenine, Habib Chaouat, qui a exhorté les hôteliers de Djerba à soutenir les efforts des municipalités à travers leurs interventions dans l”environnement extérieur, par l’embellissement et le boisement.

Les municipalités ont demandé des mesures exceptionnelles et de larges prérogatives afin de mieux gérer les préparatifs du sommet.

Le ministre a effectué une visite au musée des rites et des traditions dans la région Gallela, mettant l’accent sur ce modèle de coopération avec le secteur privé pour renforcer le tourisme culturel.

Lors d’une déclaration à la presse, le ministre du tourisme a annoncé en marge de cette visite, le retour de la représentation de la Tunisie en Libye, à la lumière de l’évolution positive de la situation sécuritaire dans ce pays.

Cette représentation sera chargée de mettre en œuvre une stratégie cohérente spécifique à ce marché, qui occupe la deuxième place pour la destination tunisienne au niveau du nombre de touristes.