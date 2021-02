Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise, le 18 février 2021, un webinaire ” Point pays Nigeria “, suivi par des rencontres virtuelles B to B, et ce dans le cadre du développement des exportations tunisiennes vers les pays subsahariens, membres de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Cet évènement, qui sera animé par le chef de la représentation commerciale du CEPEX à Abuja au Nigeria, sera une occasion pour présenter aux dirigeants des entreprises exportatrices, en quête d’informations sur le marché nigérian, de nouvelles opportunités et de consolidation de leur activité en Afrique subsaharienne.

Ce webinaire est dédié aux entreprises tunisiennes spécialisées dans les filières de l’agro-alimentaire, du bâtiment et travaux publics, des matériaux de construction, et des produits cosmétiques. Les entreprises tunisiennes peuvent s’enregistrer gratuitement à ce webinaire, au plus tard le 5 février 2020.