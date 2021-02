Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) ” Ennejma Ezzahra ” a annoncé l’édition d’un nouvel ouvrage collectif de 152 pages, intitulé ” L’iconographe musicale dans les pays méditerranéens à l’heure de la numérisation intensive des images “.

Présenté par Frédéric Billiet (Professeur à Sorbonne Université) et Hamdi Makhlouf (Maître assistant à l’Institut Supérieur de Musique de Tunis), ce livre réunit les textes des actes du symposium international en iconographie musicale tenu le 20 septembre 2019 au Palais d’Ennejma Ezzahra et à l’occasion de la création de la base tunisienne Tunicomus en partenariat avec le programme Musiconis de Sorbonne Université / IREMUS et du laboratoire d’excellence Labex RESMED.

Spécialistes éminents du domaine de l’iconographie musicale, les auteurs de ce livre discutent des nouveaux défis, notamment technologiques, dans la préservation et la documentation des icônes musicales en Méditerranée. Ils présentent à cet effet les différentes bases numériques réalisées jusqu’à présent et mettent l’accent sur l’intéropérabilité des données et son intérêt pour une meilleure compréhension de l’évolution de la musique à travers l’histoire.

Hormis une bibliographie quasi-exhaustive, le livre rassemble plusieurs illustrations en couleurs de quelques icônes en Tunisie et dans les deux rives de la Méditerranée