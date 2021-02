Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) “Ennejma Ezzahra” organise, au mois de février 2021, une série de cinq concerts de musique classique intitulée “Les classiques d’Ennejma Ezzahra”.

Toutes les soirées vont être diffusées en live stremanig sur la page d’Ennejma Ezzahra. Les concerts commencent à 16h au palais sachant que le nombre de places est limité à 30% de la capacité de la salle pour respecter le protocole sanitaire lié à la pandémie de la covid19. Ci-après le programme détaillé :

– Samedi 13 février à 16H00: Mohamed Amine Gasmi “Les classiques du Tango” un concert de musique et de danse. Une opportunité pour les spectateurs de découvrir un style musical d’origine Latino-Américaine exécuté par un ensemble à cordes.

– Samedi 20 février à 16H: Première partie “Le Charme de l’Opéra” de Amira Loubiri, un concert qui offre aux amoureux de l’opéra, un voyage à travers les siècles, de l’ère baroque à l’ère romaniste en passant par l’ère classique.

La deuxième partie “Belcanto” sera avec un concert de chant lyrique – Yosra ABID (Soprano) et Mehdi TRABELSI (Piano) Le duo souhaite, à travers ce projet, transmettre son amour du chant lyrique à son public.

– Samedi 27 février à 16H: Bassem Makni “Les variations sur un chant tunisien de Abdelmelek Gortchakoff”. Il s’agit d’un concert de piano présenté par Bassem Makni avec des oeuvres composées ou transcrites par son professeur Abdelmelek Gortchakoff.

– Dimanche 28 février à 16H: “TINY OST” , un concert aux influences variées, conçue par l’administrateur et le chargé de production de l’OST Youssef Messaoudi et présentée par les musiciens les plus talentueux. Tiny OST est l’occasion de partager des moments uniques et conviviaux en parcourant un répertoire de musique de chambre très riche.