Vingt jeunes diplômés du supérieur ont bénéficié d’une formation dans le domaine de l’entrepreneuriat agricole.

Cette session formation, qui s’est tenue à l’Ecole supérieure de l’agriculture de Mateur (gouvernorat de Bizerte) pendant 5 mois, s’inscrit dans le cadre du programme “Agriculture compétitive” cofinancé par l’Agence italienne pour la coopération au développement et l’ONG italienne Elis.

Lors de la cérémonie de clôture qui a eu lieu mardi 2 février 2021, la directrice générale de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), Engi Doggi, a indiqué que les bénéficiaires de cette formation ont assisté et participé à plusieurs ateliers et présentations liés à la gestion et l’exportation des produits agricoles.

A l’issue de cette session de formation, 8 projets ont été sélectionnés et recevront des subventions et aides financières pour assurer leur démarrage, a ajouté la responsable à l’agence TAP.

Le programme “Agriculture compétitive”, financé à hauteur de 6 millions de dinars, a démarré en avril 2017 et se poursuit jusqu’en mars 2021.

Il vise à renforcer le développement des chaînes de production dans le secteur agro-industrie, en prenant pour exemple le modèle italien d’associations professionnelles opérant dans le domaine.

Cofinancé par l’Agence italienne pour la coopération au développement et promu par l’ONG italienne Elis, le programme “Agriculture compétitive” bénéficiera à 11 gouvernorats en Tunisie à savoir Jendouba, Béja, Kef, Siliana, Bizerte, Ariana, Manouba, Ben Arous, Zaghouan, Nabeul et Kébili.