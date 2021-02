La Société Céréalis a publié les indicateurs d’activité relatifs au Quatrième Trimestre 2020 :

Malgré le contexte très particulier de cette année 2020, marquée par la crise du Covid et ses répercutions, la Société est parvenue à maintenir de la croissance sur chacun des 4 trimestres, et a enregistré en ce dernier trimestre son taux de croissance le plus élevé avec 11,7%.

La Société clôture ainsi l’année 2020 avec un taux de croissance annuel de 6,1% ce qui dans l’ensemble, bien que modéré, peu être considéré comme positif car il n’y a pas eu de réelle saison touristique cette année.

Les investissements corporels et incorporels se sont situés au 31/12/20 à 632 411 DT, contre 871 708DT l’année précédente. Ces investissements ont concerné des déploiements IT, des ajouts d’appareillage de production, des déploiements de matériel de placement des produits, et des aménagements dans l’usine de production.

L’endettement a quant à lui baissé de 15,7% et s’établit à 3,6 MDT, cette baisse ayant concerné à la fois l’endettement long terme et l’endettement court terme.

Au niveau qualitatif, l’entreprise continue à consolider sa position de leader.

Au niveau du consolidé, les indicateurs sont également positifs. Les revenus du consolidé se situant à 33 Millions de dinars environ en intégrant les activités de l’ensemble des filiales.