Ghar El Melh, petite ville côtière du nord-est de la Tunisie rattachée au gouvernorat de Bizerte et première ville arabe et nord-africaine sur la liste des villes Ramsar, sera dotée d’une base de données qui centralisera toutes les données produites dans le cadre du projet de “Conservation et développement durable des zones humides côtières à haute valeur écologique” (GemWet) et les mettra à la disposition des parties prenantes et au grand public.

Pour développer cette banque de données, le Fonds Mondial pour la Nature-l’Afrique du Nord (WWF-NA), la Tour du Valat et le Stichting BirdLife Europe ont lancé, lundi 1er février 2021, un appel à consultation pour le recrutement d’un développeur Web pour concevoir et développer une application Web “Base de données GemWet “.

Interactive et développée en deux langues (français et anglais), cette application donnera la possibilité aux utilisateurs de découvrir la zone à travers une recherche et accès à l’information, la visualisation à travers, l’affichage des jeux de données spatiales sur une carte interactive et finalement le téléchargement des données numériques ou des cartes.

Rappelons que le Projet GEMWET (2018-2021), financé par la Fondation MAVA, a pour objectif de contribuer au développement économique, socioculturel et écologique autour de la lagune de Ghar El Melh.

Fondée en 1638, la ville offre un intérêt archéologique et naturel certain, grâce à ses installations maritimes, ses paysages naturels, ses habitats écologiques ainsi que ses pratiques traditionnelles.

Elle a été sélectionnée dans le cadre de ce projet en raison des pressions anthropiques et environnementales, auxquelles elle est confrontée, sa vulnérabilité aux variations et au changement climatique, sa richesse écologique et patrimoniale et le nombre conséquent des données disponibles.