Le Fonds monétaire international (FMI) devient de plus en plus optimiste pour l’économie mondiale. Sans doute, à cause ou grâce aux différents vaccins qui voient le jour dans les pays développés, lesquels constituent la locomotive de la croissance mondiale.

L’institution de Bretton Woods, selon ses dernières prévisions livrées le 26 janvier 2021, estime à 5,5% en 2021 la croissance mondiale, contre 5,2% en octobre 2020.

D’ailleurs, le quotidien français Le Monde voit trois raisons essentielles qui expliquent cet optimisme. «D’abord, le démarrage de campagnes de vaccination, dès décembre 2020 dans certains pays, laisse entrevoir un retour à la normale de l’activité. Ensuite, le FMI estime que l’économie semble s’être adaptée, avec le temps, à la baisse des activités qui nécessitent des interactions physiques. Enfin, plusieurs pays riches, à l’image des Etats-Unis et du Japon, n’ont pas reculé devant l’ampleur de leurs déficits et ont continué, fin 2020, à soutenir leur économie ».

Mais ce n’est pas tout. Bureau for Economic Policy Analysis (l’agence gouvernementale hollandaise d’analyse économique), dans une publication lundi 25 janvier 2021, indique que «… le commerce mondial des biens et marchandises avait retrouvé en novembre 2020 son niveau d’avant la pandémie ».

Ceci étant, cette forte croissance sera tirée par seulement quelques pays. Pour l’Afrique par exemple, la Guinée-Conakry, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Cameroun, le Nigeria, l’Ethiopie, la Zambie, l’Afrique du Sud, la Tunisie, le Maroc … pourraient bien être la locomotive de la croissance africaine.

Est-ce que ce sera suffisant pour “gommer les dégâts causés par la pandémie du coronavirus ? Certainement pas. Mais ce sera déjà ça !

TB