Les indicateurs d’activité du 4e trimestre et de l’ensemble de l’exercice 2020 ont été les suivants :

– Les revenus du deuxième semestre de l’année 2020 du groupe OTH ont enregistré une croissance de 27% par rapport à ceux du premier semestre, malgré la pandémie et les conditions de confinements décrétées de par le monde ;

– Par conséquent, les performances d’atterrissage du groupe OTH se positionneraient plutôt au niveau du scénario optimiste qui a été exposé lors de la dernière assemblée générale des actionnaires ;

– S’agissant du quatrième trimestre 2020, les revenus du groupe OTH ont été de 221,1 millions de dinars en baisse de -2,3% par rapport à leur niveau de la même période de l’année 2019. Cependant, à périmètre constant les revenus ont plutôt enregistré une croissance de l’activité de +2,23% ;

– Il s’en est suivi que, sur l’année 2020, les revenus du groupe One Tech ont atteint 718,6 millions de dinars en régression de 20 % par rapport à leur niveau de l’année 2019. Alors qu’à périmètre constant la baisse des revenus n’a été que de 16,9 % ;

– Cette baisse des revenus est principalement due à l’arrêt de la production de nos principaux donneurs d’ordre comme suite à la pandémie du COVID-19 qui a sévie sur le deuxième trimestre de l’année 2020, engendrant une chute de l’activité de l’équivalent de deux mois et demi de chiffre d’affaires ;

– Les exportations ont été moins impactées que les ventes sur le marché local et ont représenté un niveau de 81% environ du chiffre d’affaires consolidé du groupe ;

– Les investissements physiques ont atteint sur l’année 2020, une enveloppe de 33,4 millions de dinars, soit -18,2% qu’une année auparavant. Le groupe ONE TECH a décidé de sursoir sur certains investissements prévus afin de réajuster sa stratégie étant donné l’avènement de la pandémie. Néanmoins, le groupe a continué à investir dans l’innovation, les améliorations de la qualité et de la productivité, et surtout dans le perfectionnement de son système d’information ;

– L’endettement global se stabilise à un niveau de 133,5 millions de dinars, quasiment en ligne avec son niveau de fin d’année 2019, et confirme ainsi le niveau très faible du gearing du groupe, et ce malgré l’envergure des investissements entrepris ;

– Le Groupe OTH prévoit une reprise normale de ces activités au courant de l’année 2021 et une importante amélioration de ses performances opérationnelles.