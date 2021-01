Si vous vous vous êtes rendus au Brésil, au Royaume-Uni, en Irlande, ou dans certains pays européens mais aussi d’Afrique du Sud, vous n’avez plus le droit d’entrer aux Etats-Unis d’Amérique à partir du lundi 25 janvier 2021.

C’est une décision “réimposée“ par le nouveau locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden, rapportent plusieurs médias.

A rappeler au passage que Donald Trump avait annoncé, quelques jours avant son départ de la Maison-Blanche, la levée de l’interdiction d’entrer aux Etats-Unis pour les voyageurs en provenance de certains pays européens et du Brésil.

Autrement dit, comme il l’a toujours dit pendant la campagne électorale et même lors de son discours d’investiture, la santé des Américains doit primer sur tout le reste. On appelle cette décision joindre l’acte à la parole. Ou surtout tenir ses promesses. Et elle fait partie de son plan de lutte contre la pandémie de Covid-19, aux côtés du port obligatoire du masque, de la mise en quarantaine des personnes qui arrivent aux Etats-Unis par avion.

Ceci prouve que Biden risque de prendre beaucoup de décisions opposées à celles de son prédécesseur, ce qui n’arrangera pas certaines parties.