La Tunisie devrait briguer un second mandat, du 2021 au 2025, à la tête de l’initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité à l’appui au développement. La décision est attendue à l’occasion du congrès de l’OCDE prévu en avril prochain, selon un responsable du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement.

La décision a été communiquée lors de la participation, vendredi 22 courant, du ministre de l’Economie, Ali Kooli, à la cérémonie d’inauguration du Centre de l’OCDE à Istanbul, par le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Kooli a salué, par l’entremise d’une vidéo-conférence, la confiance renouvelée en la Tunisie, qui a présidé déjà l’initiative entre 2016 et 2020, soulignant son engagement à poursuivre les efforts, en tant que force de proposition d’une part, et un coordinateur des différentes activités au sein de cette initiative, d’autre part.

Il a mis également l’accent sur l’importance du rôle que doit jouer le centre de l’OCDE à Istanbul dans la promotion de la coopération entre l’Organisation et les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ainsi que dans le développement des mécanismes de coopération internationale pour aider à définir des solutions adéquates à la crise économique et sociale résultant de la pandémie du Covid-19.

Il est à noter que l’initiative MENA-OCDE pour la gouvernance et la compétitivité à l’appui du développement, créée à la demande des pays MENA en 2005, vise à faciliter la coopération entre l’OCDE et la région MENA en vue de promouvoir des politiques permettant une croissance durable et inclusive.

L’Initiative rassemble les gouvernements des pays MENA et de l’OCDE, la communauté internationale, la société civile et le secteur privé. Elle répond aux besoins régionaux et aux priorités de développement, y compris l’intégration des femmes et des jeunes par l’emploi et leur participation à l’élaboration des politiques publiques.