Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Rached Ghannouchi a reçu, vendredi, au palais du Bardo, l’ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Edward Oakden.

Au cours de l’entretien, Ghannouchi a souligné les liens d’amitié et de partenariat solides qui existent entre la Tunisie et le Royaume-Uni et l’importance de renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays.

Il a salué le soutien du Royaume-Uni aux différentes étapes du processus de transition en Tunisie, mettant l’accent sur l’importance de renforcer les relations économiques et les échanges commerciaux entre les deux pays, a indiqué un communiqué de l’ARP.

De son côté, l’ambassadeur britannique a souligné que le développement des relations bilatérales constitue une plateforme idoine pour renforcer davantage le soutien au processus démocratique en Tunisie et promouvoir la coopération notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle.

Par ailleurs le président de l’ARP a reçu, ce vendredi, au palais du Bardo, l’ambassadeur d’Irak en Tunisie, Majed El Lajmaoui.

Au cours de l’entretien, Ghannouchi a présenté ses sincères condoléances au peuple irakien, suite à l’attentat qui a secoué, jeudi, le centre de la capitale irakienne Bagdad, faisant plusieurs morts et blessés.

Cité dans un communiqué de l’ARP, Ghannouchi a souligné la nécessité d’intensifier les échanges commerciaux et de renforcer la coopération économique entre les deux pays.

Une invitation officielle à visiter l’Irak a été remise à cette occasion au président de l’ARP, dont la date sera fixée ultérieurement, ajoute la même source.

L’ambassadeur irakien a affirmé, pour sa part, le soutien de son pays à l’expérience démocratique en Tunisie et sa volonté de hisser la coopération bilatérale à des paliers supérieurs, insistant sur la nécessité d’aplanir les difficultés pour remédier à l’absence d’une ligne aérienne et maritime directe entre les deux pays.