La société ELECTROSTAR a réalisé durant le quatrième trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 1.497.857 DT portant le chiffre d’affaires cumulé au terme de l’année 2020 à 6.838.361 DT contre un chiffre d’affaires de 2.124.289 DT réalisé durant le quatrième trimestre 2019 et un chiffre d’affaires cumulé au 31 décembre 2019 de 9.444.247 DT enregistrant ainsi une baisse de 29% sur le 4ème trimestre et une baisse de 28% sur le cumul du chiffre d’affaires au 31 décembre 2020. Cette baisse est due principalement :

– Au retard enregistré dans l’octroi des lignes de crédit de gestion par les banques et notamment les lignes d’engagements par signature (accréditifs, crédits documentaires, obligations cautionnées etc.) et ce retard n’a pas été résorbé durant l’année 2020 et n’a pas permis la réalisation des objectifs en termes de chiffre d’affaires.

– A la propagation de la pandémie du CORONAVIRUS qui a nous causé d’énormes troubles d’approvisionnement auprès de nos fournisseurs étrangers suite à la fermeture de plusieurs de leurs usines, ce qui a bloqué notre production et causé la chute de nos ventes.

– A la baisse du pouvoir d’achat du consommateur, donc à la baisse de la demande du marché intérieur et à la hausse du tarif bancaire qui freine toute société dans sa quête de financements d’exploitation.

– A l’adoption d’une politique de prudence visant à diminuer le risque clients et à sécuriser les ventes et ce via une politique de réduction des délais accordés aux clients et en filigrane la réduction des impayés.

Sur le plan des engagements bancaires :

Les engagements bancaires de la société ELECTROSTAR au 31 décembre 2020 se sont élevés à 103 021 001 DT contre 94.230.179 DT au 31 décembre 2019 ; soit une aggravation de 9% due essentiellement à une aggravation des impayés financiers et commerciaux et à l’augmentation des agios débiteurs et des intérêts de retard.

Ceci étant, il y a lieu de préciser que ces engagements se répartissent comme suit :

– Crédits à court terme : 34.287.063 DT, soit une aggravation de 51% par rapport à la fin de l’année 2019 et cette hausse est liée particulièrement à la hausse des impayés financiers (+10,5 MD) et du découvert mobilisé (+2 MD).

– Engagements par signature : 2.717.508 DT, soit une très légère augmentation de 3% par rapport à la fin de l’année 2019 et cette petite augmentation est liée principalement à la contraction d’obligations cautionnées et de financements de droits de douanes

– Escompte commercial & Avances sur factures : 2.855.841 DT, soit une baisse de 16% par rapport à la fin de l’année 2019 expliquée par une meilleure maîtrise des délais de règlement clients et surtout par la baisse du chiffre d’affaires.

– Crédits à moyen et long terme : 63.160.589 DT, soit une baisse de 4% (-2,3 MDT) par rapport à la fin de l’année 2019 et cette baisse est expliquée essentiellement par l’affectation des échéances impayées sur les CMLT en impayés financiers, et c’est ce qui explique en partie l’aggravation de ces derniers.

Sur le plan des investissements :

Aucun investissement n’a été réalisé durant le quatrième trimestre 2020 et durant toute l’année 2020.