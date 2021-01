Le PDG de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), Hichem Anene, rassure les consommateurs d’électricité et de gaz. Jeudi 21 janvier 2021, il a annoncé que le budget 2021 de la société ne prévoit aucune augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz.

Cité par l’Agence TAP, à l’occasion de la présentation de la nouvelle facture de la STEG, Anene a rappelé que le dernier changement des tarifs de l’électricité et du gaz en Tunisie remonte à juin 2019 avec une hausse des tarifs de 10%, et que cette augmentation avait concerné 6% des clients de la STEG (à consommation élevé – 300 kilowatts)), dans le cadre d’une approche globale visant la garantie de l’équité sociale et d’économie d’énergie.

La STEG avait augmenté, le 1er septembre 2018, les tarifs de l’électricité et du gaz de 13% ce qui suscité la colère des citoyens qui l’ont qualifié (hausse) “d’excessive”.

A noter par ailleurs que les dettes de la STEG auprès de ses clients se sont élevées, à fin 2020, à environ 2 milliards de dinars.