Les indicateurs de l’Union Internationale des Banques – UIB – arrêtés au 31 Décembre 2020, font ressortir les tendances ci-après :

– L’encours de dépôts s’est élevé à 5 133 MTND à fin 2020 vs 4 972,3MTND une année auparavant. Cette augmentation de dépôts de +3,2% correspondant à +160,6MTND résulte principalement d’une hausse des dépôts à vue (+38,7 MTND), des dépôts d’épargne (+173,7 MTND) et des autres dépôts et avoirs de la clientèle (+5,4 MTN) vs une baisse des encours des dépôts à terme, certificats de dépôt et autres produits financiers (-57,2 MTND).

– L’encours net des crédits à la clientèle a affiché une croissance de +5,9% à fin 2020 correspondant à un additionnel de +324,4 MTND, pour atteindre un encours de 5 823,6 MTND vs 5 499,2 MTND une année auparavant.

– L’encours des emprunts et ressources spéciales a atteint 377,4 MTND à fin 2020 vs 430,9 MTND à fin 2019.

– Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, ont affiché une baisse de -5,8% pour atteindre 662,8 MTND à fin 2020 vs 703,8 MTND à fin 2019.

– La marge d’intérêt a atteint 243,9 MTND en 2020 vs 246,7 MTND en 2019, soit une baisse de -1,1%.

– La marge sur les commissions a enregistré une baisse de -6,4% pour atteindre 116,1 MTND en 2020 vs 124,1 MTND en 2019.

– Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement ont enregistré une baisse de -13,6 % pour atteindre 42 MTND en 2020 vs 48,6 MTND en 2019.

– Le Produit Net Bancaire a baissé de -4,1% pour atteindre 402 MTND en 2020 vs 419,4 MTND en 2019.

– Les frais de personnel ont accusé une hausse de +8,6% en 2020 pour atteindre 143,4 MTND vs 132,1 MTND en 2019.

– Les charges opératoires ont progressé de +6,1% pour atteindre 202,6 MTND en 2020 vs 191 MTND en 2019.

– Le Résultat Brut d’Exploitation a baissé de -12,7% pour atteindre 199,5 MTND en 2020 vs 228,5 MTND en 2019.

– Le coefficient d’exploitation s’est établi à 50,4% en 2020 vs 45,6% en 2019.

II- La banque a procédé à la mise en place de nouveaux échéanciers au titre des crédits aux particuliers (ayant fait l’objet de report d’échéances selon les circulaires BCT N°2020-07 et 2020-08) avec capitalisation des intérêts conventionnels de la période du moratoire, exclusion faite de tout intérêt ou pénalité de retard.

Conformément aux circulaires BCT N°2020-07 et 2020-08, la période de report n’a pas été prise en compte pour déterminer l’ancienneté des créances des clients ayant bénéficié des mesures de soutien.

Les intérêts décomptés durant la période de report -et qui ont été capitalisés- sont constatés en résultat du fait que leur encaissement effectif est raisonnablement assuré. Toutefois, les intérêts capitalisés au titre des crédits de la clientèle qui sont classés au 31/12/2020 en C2, C3 et C4, ont été constatés en agios réservés.