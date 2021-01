La TIA organise, jeudi 21 janvier 2021 un webinaire conjointement avec l’ambassade de Tunisie au Norvège, afin de promouvoir le climat des affaires en Tunisie, d’informer les milieux d’affaires norvégiens des opportunités existantes et faciliter l’implantation de nouveaux investissements.

Ce nouveau concept « Meetup Embassies » s’insère dans notre stratégie de communication et ayant pour but d’amorcer un nouveau cycle de promotion, d’écoute et de facilitation qui repose sur le digital pour maintenir le contact et communiquer pendant cette période inédite celle du Covid-19 et entretenir nos relations de proximité et d’appui avec nos partenaires.

Pour ce faire, la TIA s’est associée avec l’ambassade de Tunisie au Norvège afin de lancer cette initiative visant à conjuguer les efforts pour le renforcement des relations économiques entre les deux pays et à susciter l’intérêt de la communauté d’affaires Norvégienne aux opportunités d’affaires.

Cette démarche s’inscrit dans le contexte actuel caractérisé par le manque de visibilité à l’échelle internationale et l’hostilité du marché causée par la fragmentation des supply chains, qui pourrait représenter une opportunité pour la Tunisie pour se repositionner sur la carte mondiale de l’investissement et s’adapter aux nouveaux critères de relocalisation et de nearshoring.

L’objectif étant d’accueillir les flux d’investissement provenant des mouvements de relocalisation de production qui vont être initiés par les grands groupes internationaux, notamment européens afin de rapprocher des marchés finaux dès la reprise de l’économie globale.